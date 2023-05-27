Тен Хаг: Санчо добился очевидного прогресса в этом сезоне, это хорошая база для развития

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил выступления нападающего команды Джейдона Санчо в текущем сезоне.

«Он очень хорошо проявил себя на правом фланге, и я думаю, что он провёл очень хорошую игру (с «Челси» в АПЛ (4:1) — Прим. «Чемпионата».). Я думаю, Джейдон Санчо был одним из игроков, которые добились очевидного прогресса в этом сезоне. И в нашей команде много игроков, которые прогрессировали по ходу сезона. Я думаю, это хорошая база для дальнейшего развития.

На каком фланге предпочитает играть Санчо? Он может играть на обоих флангах, но я думаю, что он предпочитает играть на левом. Но мы видели, что он также очень хорош на правом фланге», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.

В текущем сезоне АПЛ 23-летний Санчо принял участие в 25 матчах, забил пять голов и отдал три голевых передачи.