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Как завершится матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА?

Как завершится матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА?
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В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
27 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге текущего сезона чемпионата России ЦСКА дома разгромил «Краснодар» со счётом 4:1. В составе армейцев отличились Хорхе Карраскаль (с пенальти), Фёдор Чалов (с пенальти), Хесус Медина (с пенальти) и Адольфо Гайч. За «Краснодар» забил Кристиан Рамирес.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 54 очка после 28 матчей. «Краснодар» находится на шестой строчке, заработав 46 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).

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