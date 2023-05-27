«Торпедо» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30
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В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московского «Торпедо» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
27 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Оренбург» дома обыграл «Торпедо» со счётом 1:0. Победу хозяевам принёс нападающий Дмитрий Воробьёв.
«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 28 матчей. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).
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