Алексей Миранчук попал в заявку «Торино» на матч со «Специей»
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Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в заявку итальянской команды на матч 37-го тура Серии A со «Специей», сообщает пресс-служба туринцев.
Фото: ФК «Торино»
Игра со «Специей» станет второй для россиянина после травмы. В предыдущем туре Миранчук вышел на замену в матче с «Фиорентиной» (1:1) на 60-й минуте. До этого из-за повреждения футболист пропустил две игры туринцев в чемпионате Италиии.
Всего за «Торино» в текущем сезоне Миранчук сыграл 29 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Россиянин играет за туринцев на правах аренды из «Аталанты», срок которой истекает по окончании чемпионата. Контракт Миранчука с клубом рассчитан ещё на один сезон.
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