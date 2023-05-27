Алексей Миранчук попал в заявку «Торино» на матч со «Специей»

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в заявку итальянской команды на матч 37-го тура Серии A со «Специей», сообщает пресс-служба туринцев.

Фото: ФК «Торино»

Игра со «Специей» станет второй для россиянина после травмы. В предыдущем туре Миранчук вышел на замену в матче с «Фиорентиной» (1:1) на 60-й минуте. До этого из-за повреждения футболист пропустил две игры туринцев в чемпионате Италиии.

Всего за «Торино» в текущем сезоне Миранчук сыграл 29 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Россиянин играет за туринцев на правах аренды из «Аталанты», срок которой истекает по окончании чемпионата. Контракт Миранчука с клубом рассчитан ещё на один сезон.