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Семшов: если у Вендела будет желание играть в Европе, «Зенит» не станет препятствовать

Семшов: если у Вендела будет желание играть в Европе, «Зенит» не станет препятствовать
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о возможном трансфере полузащитника «Зенита» Вендела в итальянскую «Рому».

«Прежде всего важную роль будет играть желание самого футболиста уйти. Понятно, почему легионеры «Зенита» хотят покинуть клуб — это еврокубки. Если у Вендела будет желание играть в европейском клубе, «Зенит» не станет препятствовать. Если Вендел захочет остаться в «Зените», значит, клуб его сохранит. В данной ситуации «Зенит» ко всему готов, потому что такие разговоры и про Малкома ходят. «Зенит» тратил деньги, покупая этих бразильцев. Наверное, клуб захочет на них заработать, тем более что Малком провёл хороший сезон. На деньги от продажи Вендела или Малкома «Зенит» может приобрести менее известного, но качественного легионера. Все иностранцы «Зенита» являются футболистами европейского уровня. «Рома» — хороший вариант для Вендела», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

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