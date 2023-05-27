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«Химки» — «Урал»: Юшин оформил дубль на 40-й минуте

«Химки» — «Урал»: Юшин оформил дубль на 40-й минуте
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В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). «Урал» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
27 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
2-й тайм
0 : 3
Урал
Екатеринбург
0:1 Юшин – 24'   0:2 Юшин – 40'   0:3 – 63'

На 40-й минуте нападающий «Урала» Александр Юшин оформил дубль. Ему ассистировал Андрей Егорычев. Ранее Юшин открыл счёт на 24-й минуте.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 30 очков после 28 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 18 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).

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