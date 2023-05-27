Божович: сейчас не самый сильный «Зенит». У команды просто больше денег, чем у других

Черногорский тренер Миодраг Божович высказал мнение о санкт-петербургском «Зените».

«Сейчас не самый сильный «Зенит» за последнее время. Какой тогда сильнее? Во времена, когда играли Халк, Витсель, Дзюба, был самый сильный «Зенит». У команды, которая есть сейчас, просто больше денег, чем у других команд. У них лучшие легионеры, а Семак сделал очень хорошую работу как тренер», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» обеспечил себе чемпионский титул Российской Премьер-Лиги за четыре тура до завершения сезона. В матче 26-го тура чемпионата России петербуржцы обыграли московский «Спартак» со счётом 3:2. Команда Сергея Семака набрала 66 очков за 28 матчей.