Божович: сейчас не самый сильный «Зенит». У команды просто больше денег, чем у других
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Черногорский тренер Миодраг Божович высказал мнение о санкт-петербургском «Зените».
«Сейчас не самый сильный «Зенит» за последнее время. Какой тогда сильнее? Во времена, когда играли Халк, Витсель, Дзюба, был самый сильный «Зенит». У команды, которая есть сейчас, просто больше денег, чем у других команд. У них лучшие легионеры, а Семак сделал очень хорошую работу как тренер», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Зенит» обеспечил себе чемпионский титул Российской Премьер-Лиги за четыре тура до завершения сезона. В матче 26-го тура чемпионата России петербуржцы обыграли московский «Спартак» со счётом 3:2. Команда Сергея Семака набрала 66 очков за 28 матчей.
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