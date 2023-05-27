Камоцци: ничего не знаю об интересе «Ромы» к Венделу, но он потянет такой уровень

Бывший советник экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном трансфере полузащитника «Зенита» Вендела в итальянскую «Рому».

«Мне про интерес «Ромы» к Венделу ничего неизвестно. Но, конечно, он потянет такой уровень. Верю ли в такой трансфер? Трудно предсказать», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Ранее о возможном переходе Вендела в «Рому» сообщили итальянские СМИ.

Бразильский полузащитник выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2020 года, после перехода из португальского «Спортинга». 25-летний Вендел принял участие в 33 матчах в составе «Зенита» во всех турнирах текущего сезона, отметившись в них девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.