Алексей Миранчук — в стартовом составе «Торино» на матч 37-го тура Серии А со «Специей»
Поделиться
В матче 37-го тура итальянской Серии А встретятся «Специя» и «Торино». Команду будут играть на стадионе «Альберто Пикко» в Специи (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук начнёт игру с первых минут.
Италия - Серия А. 37-й тур
27 мая 2023, суббота. 16:00 МСК
Специя
Специя
Перерыв
0 : 1
Торино
Турин
0:1 Синго – 24'
Стартовые составы команд:
«Специя»: Дронговский, Висневски, Ампаду, Николау, Амьен-Аду, Экдаль, Бурабья, Эспозито, Реца, Гьяси, Н'Зола.
«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Буонджорно, Родригес, Синго, Войвода, Миранчук, Риччи, Влашич, Илич, Санабрия.
«Торино» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 50 очков после 36 матчей. «Специя» располагается на 17-й строчке, заработав 31 очко. Чемпионом Италии стал «Наполи» (86).
Комментарии
- 27 мая 2023
-
16:51
-
16:46
-
16:41
-
16:40
-
16:39
-
16:16
-
16:12
-
16:02
-
16:00
-
15:52
-
15:50
-
15:49
-
15:40
-
15:31
-
15:31
-
15:27
-
15:21
-
15:20
-
15:17
-
15:15
-
15:11
-
15:06
-
15:02
-
14:56
-
14:52
-
14:48
-
14:47
-
14:42
-
14:41
-
14:32
-
14:30
-
14:26
-
14:15
-
14:14
-
14:10
Партнерский контент