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Алексей Миранчук — в стартовом составе «Торино» на матч 37-го тура Серии А со «Специей»

Алексей Миранчук — в стартовом составе «Торино» на матч 37-го тура Серии А со «Специей»
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В матче 37-го тура итальянской Серии А встретятся «Специя» и «Торино». Команду будут играть на стадионе «Альберто Пикко» в Специи (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук начнёт игру с первых минут.

Италия - Серия А. 37-й тур
27 мая 2023, суббота. 16:00 МСК
Специя
Специя
Перерыв
0 : 1
Торино
Турин
0:1 Синго – 24'

Стартовые составы команд:

«Специя»: Дронговский, Висневски, Ампаду, Николау, Амьен-Аду, Экдаль, Бурабья, Эспозито, Реца, Гьяси, Н'Зола.

«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Буонджорно, Родригес, Синго, Войвода, Миранчук, Риччи, Влашич, Илич, Санабрия.

«Торино» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 50 очков после 36 матчей. «Специя» располагается на 17-й строчке, заработав 31 очко. Чемпионом Италии стал «Наполи» (86).

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