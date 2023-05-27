«Кёльн» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч 34-го тура Бундеслиги

«Кёльн» и мюнхенская «Бавария» объявили стартовые составы на матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, который пройдёт сегодня, 27 мая, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый состав «Кёльна»: Швебе, Шмиц, Хюберс, Хабот, Хектор, Скири, Мартель, Любичич, Майна, Кайнц, Зельке.
Стартовый состав «Баварии»: Зоммер, Юпамекано, Мазрауи, де Лигт, Павар, Киммих, Гнабри, Гравенберх, Зане, Коман, Мюллер.
В 34-м туре решится судьба чемпионского титула Бундеслиги сезона-2022/2023. Если «Бавария» обыграет «Кёльн», а дортмундская «Боруссия» в параллельно проходящей встрече не сможет победить «Майнц», то мюнхенский клуб будет праздновать победу в чемпионате Германии. Любой другой вариант принесёт титул «Боруссии».
- 27 мая 2023
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