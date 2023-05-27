Сергей Силкин: не скажу, что «Локомотив» намного сильнее нынешнего «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые примут на своём поле «Локомотив».
«Какие могут быть ожидания от игры «Динамо» с «Локомотивом»? Команда в юбилейный год провалила сезон. Как я и предполагал, шестое место у «Динамо», видимо, и останется.
Не скажу, что «Локомотив» намного сильнее нынешнего «Динамо» — просто более организованный. В той ситуации, в которую они попали в первой части чемпионата, от них эта организация и требовалась. По подбору игроков «Локомотив» был в неплохом состоянии, но не было сыгранности. Сейчас они себя обезопасили, на них ничего не давит, как и на «Динамо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится в Москве в воскресенье, 28 мая. Начало — в 16:30 мск.
- 27 мая 2023
-
16:51
-
16:46
-
16:41
-
16:40
-
16:39
-
16:16
-
16:12
-
16:02
-
16:00
-
15:52
-
15:50
-
15:49
-
15:40
-
15:31
-
15:31
-
15:27
-
15:21
-
15:20
-
15:17
-
15:15
-
15:11
-
15:06
-
15:02
-
14:56
-
14:52
-
14:48
-
14:47
-
14:42
-
14:41
-
14:32
-
14:30
-
14:26
-
14:15
-
14:14
-
14:10