Сергей Силкин: не скажу, что «Локомотив» намного сильнее нынешнего «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые примут на своём поле «Локомотив».

«Какие могут быть ожидания от игры «Динамо» с «Локомотивом»? Команда в юбилейный год провалила сезон. Как я и предполагал, шестое место у «Динамо», видимо, и останется.

Не скажу, что «Локомотив» намного сильнее нынешнего «Динамо» — просто более организованный. В той ситуации, в которую они попали в первой части чемпионата, от них эта организация и требовалась. По подбору игроков «Локомотив» был в неплохом состоянии, но не было сыгранности. Сейчас они себя обезопасили, на них ничего не давит, как и на «Динамо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится в Москве в воскресенье, 28 мая. Начало — в 16:30 мск.