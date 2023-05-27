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Полузащитник «Урала» Егорычев оформил хет-трик из голевых передач в матче РПЛ с «Химками»

Полузащитник «Урала» Егорычев оформил хет-трик из голевых передач в матче РПЛ с «Химками»
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Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. «Урал» одержал победу со счётом 3:0.

Хет-трик из голевых передач оформил полузащитник «Урала» Андрей Егорычев. Он поучаствовал во всех голах своей команды. В первом тайме дубль оформил нападающий Александр Юшин. Он отличился на 24-й и 40-й минутах. На 63-й минуте третий мяч гостей забил полузащитник Даниэль Мишкич.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка после 28 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 18 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).

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