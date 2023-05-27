Орещук — о поведении Соболева: в «Спартаке» нет дядьки, который ему всё объяснил бы

Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал скандальную ситуацию с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.
«Это очень не красивый поступок. Ты это делаешь на своём стадионе, где сидит целая трибуна болельщиков. Агентский договор я бы, конечно, с ним разрывать не стал. Думаю, ему уже все всё сказали на эту тему. Свои амбиции надо держать при себе.
Вспоминаю дерби в 1990-х, 2000-х – никто себе не позволял такого по отношению к сопернику. Что поменялось в головах наших молодых ребят, тяжело сказать. Мне кажется, где-то в подсознании сидит: «Я крутой, я великий, могу делать всё, что хочу».
Раньше в каждой команде были дядьки, которые могли бы взять палку, дать по хребту. Взять за ухо, затащить в душевую, объяснить на его же языке. Джикия? Ну он добрый… Русский человек что любит? Кнут и пряник.
Мы хотим быть как европейцы – профессионалами, который не пьют, не курят, следят за лишним весом, правильно питаются, ходят в тренажёрку. Но в основной массе нас нужно заставлять, направлять, объяснять. Если футболист продолжает так себя вести раз, два, три, то нужен дядька.
Тот же агент может объяснить. Когда я играл за границей, мой агент Тадеуш Фогель так мог объяснить, что уши заворачивались. И я его уважал», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.
- 27 мая 2023
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