Клотет — о матче с «Оренбургом»: всё могло быть иначе. Нам нужно было забивать первыми

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет подвёл итоги матча 29-го тура чемпионата России, в котором его команда дома уступила «Оренбургу» со счётом 1:3.

«Сегодняшнюю игру легче анализировать, чем предыдущие. Мы начали очень хорошо, интенсивно. Команда действовала организованно и создавала проблемы сопернику в атаке.

Нам нужно было пользоваться своими шансами! Однако вместо этого мы пропустили глупый гол. И хотя потеряли из-за травмы Йорди Рейну, дальше всё равно придерживались плана на игру. Считаю, наша команда хорошо боролась сегодня.

Но три судейские ошибки против нас сильно повлияли на итог. Результат мог быть другим. Я видел много пенальти в наши ворота за этот сезон и скажу вам, что в Италии столько бы не поставили. Я удивлён. Не понимаю, как можно так наказывать «Торпедо», когда вокруг столько камер и есть VAR. Хотя я уважаю судей, они приняли такое решение.

Надеюсь, в последней игре сезона мы сможем порадовать наших фанатов», — приводит слова Клотета пресс-служба клуба.

В 30-м туре «Торпедо» на выезде сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится в субботу, 3 июня. Начало игры — в 17:00 мск.