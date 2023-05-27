Игрока «Лутона» унесли с поля в кислородной маске во время матча с «Ковентри»

Защитник «Лутона» Том Локьер потерял сознание на 12-й минуте матча с «Ковентри» за выход в английскую Премьер-лигу.
Локьеру оказывали помощь медицинские бригады обеих команд. Игрока унесли с поля в кислородной маске, а вместо него на поле вышел Рис Бурк. Во время замены Локьер находился в сознании. В перерыве «Лутон» объявил, что игрока доставили в больницу для дальнейших анализов.
Основное время матча закончилось вничью — 1:1. На гол полузащитника «Лутона» Джордана Кларка на 23-й минуте своим точным ударом на 66-й минуте ответил хавбек «Ковентри» Густаво Хамер.
В дополнительные 30 минут игры команды голов не забивали. Матч плавно перешёл в серию пенальти: после пяти ударов обе команды были точны. Первую и решающую ошибку допустил защитник «Ковентри» Фанкати Дабо. Таким образом, «Лутон» выиграл серию пенальти со счётом 6:5. В следующем сезоне команда примет участие в высшем дивизионе — АПЛ.
- 27 мая 2023
-
22:58
-
22:44
-
22:43
-
22:37
-
22:34
-
22:10
-
22:10
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
21:59
-
21:52
-
21:50
-
21:41
-
21:40
-
21:39
-
21:37
-
21:35
-
21:24
-
21:14
-
21:12
-
21:05
-
21:03
-
21:01
-
20:55
-
20:55
-
20:51
-
20:48
-
20:41
-
20:39
-
20:34
-
20:18
-
20:18
-
20:15