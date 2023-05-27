Семак — о матче с «Сочи»: «Зенит» хотел победить, но, к сожалению, не удалось
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги игры 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).
«Сочи» традиционно в этом сезоне хорошо играет дома. Касаемо нашей игры, не хватило взаимодействий, забитых мячей. Вроде бы контроль был неплохой — больше контролировали мяч, создавали моменты, били, но победить сегодня, к сожалению, не смогли. Ребята все старались.
Причины понятные — кто-то находится в лучшей форме, кто-то — не в самой оптимальной ввиду отсутствия игрового тонуса. Хорошая игра с точки зрения движения и борьбы, но, к сожалению, победить сегодня не получилось.
Отдохнём и будем готовиться к заключительному домашнему матчу сезона», — приводит слова Сергея Семака пресс-служба клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 мая 2023
-
22:58
-
22:44
-
22:43
-
22:37
-
22:34
-
22:10
-
22:10
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
21:59
-
21:52
-
21:50
-
21:41
-
21:40
-
21:39
-
21:37
-
21:35
-
21:24
-
21:14
-
21:12
-
21:05
-
21:03
-
21:01
-
20:55
-
20:55
-
20:51
-
20:48
-
20:41
-
20:39
-
20:34
-
20:18
-
20:18
-
20:15
Партнерский контент