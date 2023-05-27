Семак — о матче с «Сочи»: «Зенит» хотел победить, но, к сожалению, не удалось

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги игры 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).

«Сочи» традиционно в этом сезоне хорошо играет дома. Касаемо нашей игры, не хватило взаимодействий, забитых мячей. Вроде бы контроль был неплохой — больше контролировали мяч, создавали моменты, били, но победить сегодня, к сожалению, не смогли. Ребята все старались.

Причины понятные — кто-то находится в лучшей форме, кто-то — не в самой оптимальной ввиду отсутствия игрового тонуса. Хорошая игра с точки зрения движения и борьбы, но, к сожалению, победить сегодня не получилось.

Отдохнём и будем готовиться к заключительному домашнему матчу сезона», — приводит слова Сергея Семака пресс-служба клуба.