«Венеция» с Черышевым уступила «Кальяри» в плей-офф за выход в Серию А

«Венеция», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, потерпела поражение от «Кальяри» в матче плей-офф за выход в Серию А. Команда, которую возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли, уступила на выезде со счётом 1:2.

Дублем в составе победителей отметился форвард Джанлука Лападула. Он забил дважды в течение пяти минут. У «Венеции» голом отметился нападающий Николас Пьерини на 52-й минуте.

Таким образом, «Венеция» покинула плей-офф и в следующем сезоне продолжит выступление во втором итальянском дивизионе.

Черышев вышел на замену на 82-й минуте встречи и не сумел помочь своей команде спастись. В текущем сезоне на счету хавбека 23 матча в составе «Венеции», в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.