Криштиану Роналду впервые в карьере остался без трофеев в двух сезонах подряд

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду впервые в карьере остался без завоеванных трофеев в двух сезонах подряд.

Напомним, ранее «Аль-Наср» лишился шансов на победу в чемпионате Саудовской Аравии, сыграв вничью с «Аль-Иттифаком». Роналду провёл на поле полный матч, не отметившись результативными действиями.

В прошлом сезоне Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» и также не смог завоевать трофеи.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года из «Манчестер Юнайтед». Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 17 голов и сделал 4 результативные передачи.

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