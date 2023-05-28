Хасан Салихамиджич высказался о своём увольнении из «Баварии»

Бывший спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о своём увольнении из мюнхенского клуба.
«Конечно, я хотел бы продолжить. Я был полон решимости снова выиграть Лигу чемпионов с этой командой. Эта команда действительно хороша. Я просто горжусь ребятами, я действительно должен это сказать. Может быть, сегодня у меня эмоции и непростая ситуация. Тем не менее, я желаю всем удачи, я желаю всем успехов. Я также хотел бы поблагодарить команду за прекрасное путешествие. Я всегда эмоционален, когда дело касается «Баварии», у меня было много сложных ситуаций, но и хороших тоже. Я благодарен за последние шесть лет», — приводятся слова Салихамиджича в «твиттере» Bayern & Germany.
Напомним, вместе с Салихамиджичем из клуба был уволен генеральный директор клуба Оливер Кан.
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