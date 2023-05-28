Кухарчук: останусь ли в «Торпедо» после вылета из РПЛ? Мы предполагаем, а бог располагает

Полузащитник московского «Торпедо» Илья Кухарчук отреагировал на вопрос о своём будущем в автозаводском клубе.

«Останусь ли в «Торпедо» после вылета из РПЛ? Я ещё в прошлый раз говорил, что предполагаем, а бог располагает. Все вопросы к руководству клуба», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кухарчук провёл в общей сложности 17 матчей за «Химки» и «Торпедо». Он забил три мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника три игры в Фонбет Кубке России. «Торпедо» замыкает турнирную таблицу Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 13 очков после 29 матчей. Следующий сезон автозаводцы проведут в Первой лиге.