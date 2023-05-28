Форвард «Оренбурга» Обухов: игра с «Торпедо» закончилась после двух пенальти и удаления
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов подвёл итоги матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Торпедо» (3:1).
«Получилась хорошая игра. «Торпедо» — достаточно сильная команда. Хоть они и вылетели, но никто не бросает играть — пытаются создавать опасные моменты. В первом тайме хотели играть через наши фланги. Но игра закончилась после двух пенальти и удаления. Мы ещё и третий забили в конце», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В матче с «Торпедо» Обухов вышел на поле на 76-й минуте. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Оренбург» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 43 очка. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте с 13 баллами.
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