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Футбольный агент объяснил, почему трансфер Вендела в «Рому» невозможен

Футбольный агент объяснил, почему трансфер Вендела в «Рому» невозможен
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Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Зенита» Вендела в «Рому». Он объяснил, что римляне не будут платить за бразильского футболиста € 20 млн, поэтому подобный трансфер невозможен.

«Вендел — интересный футболист, но я не верю, что он перейдет в «Рому». Это невозможно. Они не будут платить за него € 20 млн. Думаю, «Рома» найдет подходящего футболиста и в Европе», — приводит слова Барбозы РБ Спорт.

Ранее о возможном переходе Вендела в «Рому» сообщили итальянские СМИ. В 33 матчах текущего сезона за «Зенит» во всех турнирах полузащитник отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Вендел выступает за российскую команду с октября 2020 года.

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