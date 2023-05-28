Футбольный агент объяснил, почему трансфер Вендела в «Рому» невозможен
Поделиться
Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Зенита» Вендела в «Рому». Он объяснил, что римляне не будут платить за бразильского футболиста € 20 млн, поэтому подобный трансфер невозможен.
«Вендел — интересный футболист, но я не верю, что он перейдет в «Рому». Это невозможно. Они не будут платить за него € 20 млн. Думаю, «Рома» найдет подходящего футболиста и в Европе», — приводит слова Барбозы РБ Спорт.
Ранее о возможном переходе Вендела в «Рому» сообщили итальянские СМИ. В 33 матчах текущего сезона за «Зенит» во всех турнирах полузащитник отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Вендел выступает за российскую команду с октября 2020 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 мая 2023
-
15:37
-
15:33
-
15:30
-
15:30
-
15:26
-
15:25
-
15:15
-
15:05
-
14:55
-
14:52
-
14:45
-
14:44
-
14:35
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:50
-
13:37
-
13:30
-
13:23
-
13:18
-
13:15
-
13:12
-
13:10
-
13:10
-
13:00
-
12:55
-
12:52
-
12:50
-
12:38
-
12:36
-
12:25
Партнерский контент