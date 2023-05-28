Игрок «Торпедо» Енин: не хватает ли команде Кутепова? Не могу ответить на этот вопрос

Полузащитник московского «Торпедо» Иван Енин ответил на вопрос о защитнике Илье Кутепове.

«Команде сейчас не хватает Ильи Кутепова? Я не могу ответить на этот вопрос. Лучше спросить тренера — он подскажет. Нам не хватает всех игроков, которых сейчас нет», — сказал Енин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Ранее Кутепов был отстранён от основной команды. Защитник тренируется с молодёжным составом.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков в 29 матчах. В заключительном матче чемпионата России команда сыграет с московским «Локомотивом». Следующий сезон «Торпедо» проведёт в Мелбет Первой лиге.