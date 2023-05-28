Сергей Юран объяснил, почему Денис Глушаков не сыграл со «Спартаком»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, что полузащитник команды Денис Глушаков пропустил матч со «Спартаком» (0:0) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги из-за травмы.

«У Глушакова травма, поэтому сегодня не сыграл», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

36-летний Глушаков выступает за «Пари НН» с февраля 2023 года. Он подписал контракт до конца сезона с возможностью продления ещё на год. За команду в девяти матчах полузащитник забил один гол. С 2013 по 2019 год Глушаков выступал за «Спартак», в составе которого выиграл чемпионат и Суперкубок России. Затем в его карьере были «Ахмат» и подмосковные «Химки».

В заключительном туре РПЛ «Пари НН» встретится дома с «Химками».