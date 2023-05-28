«Факел» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Сегодня, 28 мая, прошёл матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1. Игру принимал «Центральный стадион профсоюзов». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).

На 12-й минуте полузащитник «Факела» Андрей Мендель вывел хозяев вперёд, голевой пас ему отдал Роман Акбашев. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе команды Вадима Евсеева. На 57-й минуте «Факел» удвоил своё преимущество. Гол забил полузащитник Роман Акбашев.

На 75-й минуте игры «Крылья Советов» один гол отыграли усилиями Николая Рассказова. 25-летний защитник откликнулся на передачу Бенхамина Гарре и головой вколотил мяч в сетку ворот. Гол Рассказова остался последним в матче. «Факел» одержал победу со счётом 2:1.

Матч команд в первом круге завершился вничью — 1:1. На гол Максима Глушенкова «Факел» тогда ответил точным ударом Максима Максимова. Также команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих играх этого турнира «Крылья» победили со счётом 1:0.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав 30 очков. «Крылья Советов» опустились на 13-е место с 29 очками.