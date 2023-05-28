Игроки бразильской лиги устроили необычную акцию в поддержку Винисиуса

Игроки «Фламенго» и «Крузейро» после стартового свистка сели на газон и не начинали матч в течение 35 секунд. Тем самым они выразили своё несогласие с расизмом, сообщает ESPN на своей странице в «Твиттере». Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

К акции присоединился и главный арбитр матча Луис Флавио де Оливейра.

Акция была вызвана недавним проявлением расизма со стороны фанатов «Валенсии» в адрес игрока мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора (тогда матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Валенсии»). По мнению футбольных болельщиков, «Валенсия» не была наказана руководством лиги в должной мере: изначально клубу был предъявлен штраф в виде € 45 тыс. и закрытие одной из трибун на пять матчей, однако затем наказание изменили, взяв с «Валенсии» лишь € 27 тыс. и сократив время закрытия трибуны до трёх матчей. Тем самым руководство Ла Лиги вызвало ещё больший гнев среди футбольной общественности.