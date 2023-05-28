Игроки бразильской лиги устроили необычную акцию в поддержку Винисиуса

Игроки «Фламенго» и «Крузейро» после стартового свистка сели на газон и не начинали матч в течение 35 секунд. Тем самым они выразили своё несогласие с расизмом, сообщает ESPN на своей странице в «Твиттере». Команды сыграли вничью со счётом 1:1.
К акции присоединился и главный арбитр матча Луис Флавио де Оливейра.
Акция была вызвана недавним проявлением расизма со стороны фанатов «Валенсии» в адрес игрока мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора (тогда матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Валенсии»). По мнению футбольных болельщиков, «Валенсия» не была наказана руководством лиги в должной мере: изначально клубу был предъявлен штраф в виде € 45 тыс. и закрытие одной из трибун на пять матчей, однако затем наказание изменили, взяв с «Валенсии» лишь € 27 тыс. и сократив время закрытия трибуны до трёх матчей. Тем самым руководство Ла Лиги вызвало ещё больший гнев среди футбольной общественности.
- 28 мая 2023
-
20:15
-
20:01
-
19:57
-
19:54
-
19:52
-
19:49
-
19:48
-
19:46
-
19:44
-
19:44
-
19:44
-
19:44
-
19:39
-
19:39
-
19:39
-
19:37
-
19:31
-
19:31
-
19:27
-
19:26
-
19:18
-
19:18
-
19:16
-
19:12
-
19:11
-
19:08
-
18:56
-
18:55
-
18:55
-
18:51
-
18:49
-
18:48
-
18:47
-
18:44
-
18:37