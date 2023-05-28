«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Сегодня, 28 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Испании, в котором «Райо Вальекано» примет «Вильярреал» на стадионе «Кампо де Вальекас». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 20:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

«Райо Вальекано»: Дмитриевски, Балиу, Мумин, Катена, Франсиско Гарсия, Палазон, Комесана, Валентин, Альваро Гарсия, де Томас, Чаваррия.

«Вильярреал»: Рейна, Фойт, Манди, Торрес, Педраса, Террац, Парехо, Баена, Пино, Чуквезе, Джексон.

Матч команд в первом круге завершился минимальной победой «Райо Вальекано» со счётом 1:0. Голом в составе победителей отметился форвард Серхио Камельо.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Вильярреал» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 63 очка в 36 матчах. «Райо Вальекано» находится на 12-м месте, у команды 46 очков в активе. Лидирует «Барселона», набравшая 85 очков и обеспечившая себе победу в Ла Лиге.