Галактионов: нам нужно точечное усиление

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о планах команды на будущий сезон.
«Давление? Нашему штабу не привыкать, потому что мы работали под серьёзным психологическим давлением и на чемпионатах Европы, и в олимпийском цикле. То есть это очень серьёзные турниры, где есть ответственность за страну, и за целое поколение игроков, которое мы представляем. Это небольшая предыстория к следующему сезону, так скажем. Мы абсолютно спокойны. Для нас самое главное — это качественно делать свою работу. Команда будет готова.
Что касается усилений, то мы понимаем, что нам необходимо. Если на рынке появятся игроки, которые действительно нас усилят — а усиление нам нужно точечное, нам нужно сделать шаг вперёд — конечно, мы с руководством эту тему обговорим. Думаю, что после окончания сезона будет большое собрание с руководством, где мы все позиции и другие моменты обсудим», – приводит слова Галактионова клубная пресс-служба.
Напомним, сегодня на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» уступило «Локомотиву» со счётом 2:4. В составе хозяев отличились Фёдор Смолов (с пенальти) и Саба Сазонов, забившие по голу перед и после перерыва. За гостей забивали Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Максим Ненахов и Вильсон Изидор. На 38-й минуте Смолов не реализовал пенальти.
«Динамо» набрало 45 очков после 29 туров и занимает в турнирной таблице седьмое место. «Локомотив» располагается на девятой строчке, набрав 42 очка.
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