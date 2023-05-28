«Вильярреал» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов

Завершился матч предпоследнего, 37-го тура чемпионата Испании, в котором «Вильярреал» на выезде уступил «Райо Вальекано» (1:2). Таким образом, «жёлтая подлодка» лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов.

«Вильярреал» плохо начал второй тайм. Команда пропустила два гола за семь минут: на 56-й отличился форвард «Райо» Рауль де Томас, а на 63-й — хавбек Иси Паласон. На это «Вильярреал» сумел ответить только голом Джовани Ло Чельсо на 83-й минуте.

Первый гол «Райо» в матче 37-го тура Ла Лиги

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Таким образом, «Вильярреал» остался на пятом месте турнирной таблицы, не сумев сократить отставание от «Реала Сосьедад», занимающего четвёртую строчку. Команда не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне, так как проигрывает бело-голубым пять очков за тур до конца чемпионата.

Это уже второй подряд невыход «Вильярреала» в Лигу чемпионов. В сезоне-2021/2022 команда, возглавляемая Унаи Эмери, заняла седьмое место в Ла Лиге.