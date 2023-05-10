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«Вильярреал» продлил контракт с 37-летним Альбиолем

«Вильярреал» продлил контракт с 37-летним Альбиолем
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«Вильярреал» продлил соглашение с защитником Раулем Альбиолем, сообщает пресс-служба испанского клуба. 37-летний футболист продолжит выступать в команде Энрике Сетьена как минимум до конца июня 2024 года.

Альбиоль играет за «Вильярреал» с 2019 года. Вместе с командой он выигрывал Лигу Европы в сезоне-2020/21.

За свою карьеру Альбиоль провёл более 700 матчей за другие топ-клубы, такие как «Реал», «Наполи» и «Валенсия». Он также выступал за национальную сборную Испании в лучший период её истории, в ходе которого выиграл с командой два чемпионата Европы (2008 и 2012) и чемпионат мира (2010).

В текущем сезоне на счету защитника 27 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

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