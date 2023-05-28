Бензема признан лучшим французским футболистом, выступающим за пределами Франции

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал лауреатом на церемонии награждения, проводимой по итогам сезона во Франции профсоюзом футболистов и тренеров (UNFP). Бензема победил в номинации «Лучший футболист, выступающий за пределами Франции» и сделал это второй раз подряд.
«Это хороший приз, особенно с учётом того факта, что голосуют игроки. Я очень рад, что он всё ещё остаётся у меня. Связь с Лигой 1 ещё существует, даже несмотря на то что я не был там долгое время», – цитирует Бензема RMC.
Бензема в текущем сезоне чемпионата Испании провёл 23 матча, в которых забил 18 голов и отдал три голевых передачи. Также Карим добрался с мадридским «Реалом» до полуфинала Лиги чемпионов, где «сливочные» уступили «Манчестер Сити». В ЛЧ француз забил четыре мяча в десяти играх.
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