Карпин: покрутил бы у виска, если бы мне сказали перед сезоном, что «Ростов» будет в топ-5

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над грозненским «Ахматом» в 29‑м туре РПЛ (3:2) отметил, что не верил, что жёлто-синие по итогам сезона окажутся в топ‑5 чемпионата.

«Сегодня все были джокерами. Причём было не угадать с этими джокерами. Вышли выигрывать игру, то, чего не получилось в предыдущих встречах. Начали нормально, но потом пришли голы из ниоткуда, ничего не предвещало, кто‑то не доработал, где‑то что‑то не сделал.

Содержание игры? Всё оставляло желать лучшего. Да, были неплохие моменты. Нам ещё работать и работать и всё улучшать. Одной фразой можно резюмировать: если бы мне кто‑то до начала сезона сказал, что мы будем в топ‑5, я бы покрутил у виска и сказал, что этот человек сумасшедший.

Я ещё не говорю о логистике, а по команде, которая у нас есть, я бы не поверил. Игра с ЦСКА? Концовку сезона проводим без Комличенко и Осипенко, до этого были без Уткина, Чернова и Полоза, сейчас без Глебова из‑за карточки, куда уж хуже. Всегда нужно рассчитывать на победу», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».