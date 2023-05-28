Карпин: сезон ещё не закончился, но я уже могу поблагодарить всех футболистов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после игры 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2) поблагодарил футболистов своей команды за то, что они выдерживают нагрузки и переезды по ходу сезона.

«Сезон ещё не закончился, но я уже могу поблагодарить всех футболистов за то, что они выдерживают. Вы, наверное, даже не представляете, что такое после игры возвращаться, сидя 6-7 часов в автобусе и 4 часа на самолёте.

А то и 13-14 часов на автобусе из Москвы, приезжать в 10 утра в Ростов, вы даже не представляете, что это такое, как ещё после такого можно играть в футбол. Поэтому хочу поблагодарить всех игроков, болельщиков», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

«Ростов» в воскресенье, 28 мая, в домашнем матче 29‑го тура РПЛ победил «Ахмат» со счётом 3:2. Команда Валерия Карпина занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 53 очка.