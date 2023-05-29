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Мбаппе намекнул, что останется в Париже, получая награду лучшему игроку

Мбаппе намекнул, что останется в Париже, получая награду лучшему игроку
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал получение приза лучшему игроку чемпионата Франции от профсоюза футболистов и тренеров (UNFP). Рекордную в истории UNFP, четвёртую награду Килиану вручил тренер национальной команды Франции Дидье Дешам.

«Все мои мысли сейчас заняты Рико. Весь клуб объединился вокруг его беды. Кроме того, все мы искренне поддерживаем нашего спортивного директора, который понёс горькую утрату…

Что касается завершающегося сезона, то я хотел бы поздравить «Ланс», который провёл действительно великолепный сезон, отдаю дань уважения Джонатану Дэвиду и Лионелю Месси, который мне очень помогал. Играть за «ПСЖ» для меня большая честь. А этот рекорд доставляет большое удовольствие, я мечтал вписать своё имя в историю чемпионата Франции. Я очень счастлив, в следующем году буду здесь снова», – цитирует Мбаппе RMC.

В текущем сезоне Мбаппе забил 28 голов и отдал пять голевых передач в 33 матчах Лиги 1. Он лидирует в рейтинге бомбардиров турнира, на один точный удар опережая форварда «Лиона» Александра Ляказетта (27).

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