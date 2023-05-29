Главный тренер «Днепр-1» высказался о массовой драке футболистов в матче с «Шахтёром»

Главный тренер «Днепр-1» Александр Кучер высказался о массовой драке игроков в матче 29-го тура чемпионата Украины с «Шахтёром» (0:3).

«Что случилось? Шахтер выигрывал 3:0. Эти моменты, как они делали… Тарас Степаненко начал жонглировать мячом, провоцировать ребят. Они проигрывают, игроки понимают, что проигрывают очень важную игру. Конечно, у них были какие-то эмоции.

А драка началась потому что, если я не ошибаюсь, Назарина с двух ног прыгнул в Пеглоу. Тогда уже не выдержали эмоции, Пеглоу схватил его и началась эта толкотня, все побежали. Но я это не поддерживаю. Я уже сказал, что эти люди будут оштрафованы», — приводит слова Кучера ua.tribuna.com.

Напомним, в матче с «Днепр-1» «Шахтёр» оформил досрочное чемпионство в УПЛ.

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