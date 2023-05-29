«Реал Сосьедад» впервые за десять лет сыграет в Лиге чемпионов

«Реал Сосьедад» по итогам предпоследнего тура Примеры окончательно закрепил за собой четвёртое место, позволяющее участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Таким образом, команда из Сосьедада вновь появится в турнире впервые за десять лет.
«Сосьедад» сейчас располагает 68 очками, их ближайший преследователь, «Вильярреал», набрал 63 очка, и им уже не достать до четвёртого места.
«Реал Сосьедад» проиграл мадридскому «Атлетико» со счётом 1:2, но поражение не расстроило игроков, которые очень эмоционально отпраздновали выход на европейский турнир.
Последний раз баски участвовали в Лиге чемпионов в сезоне-2013/2014. Тогда команда попала в одну группу к «Манчестер Юнайтед», «Байеру» и «Шахтёру». «Реал» набрал всего одно очко за шесть матчей и закончил групповой этап на последней строчке. Команда забила всего один гол.
- 29 мая 2023
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