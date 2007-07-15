Манчини: надеемся, что Пато примет наше предложение
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Главный тренер «Интера» Роберто Манчини подтвердил, что «нерадзурри» интересуются молодым нападающим бразильской сборной Under-20 Алешандре Пато.
«Несомненно, нынешний состав сильнее того, который выиграл Скудетто в прошлом сезоне», – сказал Манчини. — Мы не собираемся приглашать много игроков, однако следим за Пато уже второй год подряд. Мы также знаем, что Пато интересуются «Милан» и «Челси», однако надеемся, что бразилец примет наше предложение".
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