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Де Брёйне, Холанд и Кейн — в символической сборной сезона АПЛ по версии Whoscored

Де Брёйне, Холанд и Кейн — в символической сборной сезона АПЛ по версии Whoscored
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Статистический портал Whoscored на своём официальном сайте представил символическую сборную прошедшего сезона АПЛ.

Лучшим игроком года стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, получивший среднюю оценку 7,6.

Полностью символическая сборная сезона АПЛ по версии Whoscored выглядит следующим образом:

Вратарь: Давид Райя («Брентфорд», 7,0).

Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл», 7,4), Итан Пиннок («Брентфорд», 7.1), Фабиан Шер («Ньюкасл», 7.0), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед», 6.9).

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7.4), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», 7,6), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 7,4), Джек Грилиш («Манчестер Сити», 7,3).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,5), Гарри Кейн («Тоттенхэм», 7,5).

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