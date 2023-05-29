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Агент Изидора высказался о результативности нападающего после восстановления от травмы

Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа высказался насчёт результативности форварда после его возвращения в строй.

«Это замечательное возвращение Изидора после травмы. Его секрет заключается в его работе. Вильсон упорно трудится каждый день», — сказал Лакруа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В последних шести матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона Вильсон Изидор забил пять голов. Всего на счету 22-летнего французского нападающего семь забитых мячей в 19 матчах внутреннего российского первенства.

«Локомотив» в данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 29 проведённых встреч. Следующий матч железнодорожники сыграют 3 июня. Соперником команды Михаила Галактионова по игре 30-го тура РПЛ станет «Торпедо».