«Арсенал» поздравил Аршавина с днём рождения. Клуб выложил ролик с его покером «Ливерпулю»

Лондонский «Арсенал» поздравил бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина с днём рождения, напомнив, как россиянин забил четыре гола «Ливерпулю» на «Энфилде».
Сегодня, 29 мая, экс-нападающему «Зенита» и «Арсенала», а ныне заместителю генерального директора сине-бело-голубых по спортивному развитию Андрею Аршавину исполняется 42 года.
«Канониры» поздравили своего бывшего игрока с праздником в «Твиттере» словами «хорошего дня, Андрей», приложив к публикации ролик с покером Аршавина «Ливерпулю», который россиянин оформил в матче английской Премьер-лиги на «Энфилде» в 2009 году.
К «Арсеналу» воспитанник «Зенита» присоединился зимой 2009 года, покинул лондонский клуб российский нападающий летом 2013 года. Трофеев с «канонирами» он не выиграл, а в рамках АПЛ провёл 105 матчей и забил 23 гола.
- 29 мая 2023
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