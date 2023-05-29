Зырянов — о выходе «Черноморца» в Первую лигу: очень рад за Новороссийск

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов прокомментировал досрочный выход его команды в Первую лигу.

«После выхода в Первую лигу «Черноморец» гулял всю ночь? Если честно, ночью спал, поэтому достоверно сказать не могу. Но, если серьёзно, конечно, очень рад за Новороссийск. Чувствовалось, что команда подарила городу праздник.

Люди после игры подходили, благодарили. Они действительно долго ждали этого момента — 11 лет. Здорово, что у нас всё получилось. Что сказал ребятам сразу после игры с «Биологом»? Ребята, у вас два выходных — гуляйте!» — цитирует Зырянова «Матч ТВ».

«Черноморец» обыграл в воскресенье, 28 мая, «Биолог‑Новокубанск» со счётом 3:0 и за тур до финиша турнира в группе 1А Второй лиги оформил выход в Первую лигу. Во второй по силе дивизион российского футбола клуб вернулся 11 лет спустя.