Видео: дагестанец из академии «Ман Сити» бросил соперника на прогиб во время матча

Дагестанский футболист Мухаммад Ибрагимов, выступающий за команду академии английского «Манчестер Сити», бросил соперника на прогиб во время матча.

Видео: Дагестанец из «Ман Сити» бросил соперника на прогиб

Сам Ибрагимов заявил, что соперник его «правда достал». Перед тем, как дагестанец совершил борцовский приём, юные футболисты немного потолкались у боковой линии.

Отметим, что родной брат Мухаммада Ибрагимова, Амир Ибрагимов, также играет в Англии. Он играет за «Манчестер Юнайтед» и уже вызывался в юношескую сборную Англии.

Напомним, взрослый «Манчестер Сити» в этом сезоне выиграл чемпионат Англии. Эта победа в АПЛ стала для «горожан» третьей подряд. Главным тренером «Сити» является испанец Хосеп Гвардиола.