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«Рубин» ищет футболистов на три позиции для усиления под РПЛ

«Рубин» ищет футболистов на три позиции для усиления под РПЛ
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Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал, какие позиции казанский клуб хочет усилить перед возвращением в Российскую Премьер-Лигу.

«Будем искать игроков под усиление. На какие позиции? В каждую позицию центральной оси нам нужен игрок. Наверное, и нападающий, и опорный полузащитник, и центральный защитник. Есть ли какие-то наработки? Пока работаем. Материал есть, смотрим, разбираем», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

«Рубин» вернулся в элитный российский дивизион на следующий год после вылета из Российской Премьер-Лиги.

Казанцы заняли первое место в Мелбет Первой лиге, набрав к текущему моменту 68 очков по результатам 33 проведённых матчей. Второе место заняла калининградская «Балтика». В стыках сыграют «Алания» и «Енисей».

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