Игорь Ледяхов: «Алания» готова сыграть в стыках
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Тренер «Алании» Игорь Ледяхов прокомментировал информацию об участии команды в стыковых матчах за право выхода в Российскую Премьер-Лигу.
«Будет ли «Алания» играть в стыковых матчах? Насколько я знаю, мы лицензию пока не получили, но подали апелляцию. В понедельник будет известно, какой нас ждёт ответ.
Мы настроены на положительное решение и готовы сыграть в стыках. Ребята ждут решения, поэтому всё будет известно в понедельник», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».
Сейчас «Алания» находится на третьем месте в Первой лиге, но у клуба пока нет лицензии для игры в Российской Премьер-Лиге из-за отсутствия стадиона во Владикавказе. После 33 туров у «Алании» 59 очков, у ближайшего преследователя в лице «Енисея» — 53 очка.
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