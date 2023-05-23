«Алания», «Волгарь», «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензии для участия в РПЛ
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Российский футбольный союз выдал 39 лицензий для выступления в Российской Премьер-Лиге и Мелбет Первой Лиге на будущий сезон. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.
В связи с невыполнением обязательных критериев комиссия отказала в выдаче лицензии РФС-1, дающей право участвовать в РПЛ, тульскому «Арсеналу», владикавказской «Алании», астраханскому «Волгарю» и «СКА-Хабаровск». Также пять команд не получили лицензии РФС-2 для участия в Первой лиге — омский «Иртыш», ивановский «Текстильщик», костромской «Спартак», «Челябинск» и пермский «Амкар».
Сообщается, что у клубов есть возможность подачи апелляционной жалобы на принятые решения в установленные сроки. «Алания» находится на третьем месте в Первой лиге.
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