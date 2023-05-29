Спортдиректор «Локо»: в клуб по Карпукасу из «Зенита» и «Галатасарая» никто не обращался

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что в клуб из санкт-петербургского «Зенита» и турецкого «Галатасарая» по возможному трансферу полузащитника Артёма Карпукаса никто не обращался.

«Я не знаю, откуда взяли информацию об интересе «Галатасарая» и «Зенита» к Карпукасу. У «Локомотива» нет предложений, и никто из этих клубов к нам не обращался. У нас с Артёмом долгосрочный контракт. Прокомментируем, если будут какие-то предложения», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее агент Карпукаса рассказал, что к нему обращались из «Галатасарая». 20-летний Карпукас сыграл за «Локомотив» 34 матча в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.