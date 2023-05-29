Владимир Гранат рассказал, в чём преимущество ЦСКА в борьбе за второе место в РПЛ
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Бывший футболист Владимир Гранат рассказал, чего ожидает в последнем туре РПЛ сезона-2022/2023 от борющихся за второе место в турнирной таблице ЦСКА, «Спартака» и «Ростова».
«У всех равные шансы на второе место. Но преимущество ЦСКА перед «Спартаком» и «Ростовом» в том, что они ни от кого не зависят — только от себя. «Ростов» и «Спартак» же будут надеяться в последнем туре не только на свои результаты», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, после 29 сыгранных туров ЦСКА набрал 55 очков, «Спартак» — 54, а «Ростов» — 53. В последнем туре чемпионата подопечные Владимира Федотова встретятся с командой Валерия Карпина, а красно-белые проведут свой матч с самарскими «Крыльями Советов».
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