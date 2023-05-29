«Эвертон» связался с агентом Юри Алберто по поводу возможного трансфера форварда

Английский футбольный клуб «Эвертон» связался с агентом нападающего бразильского «Коринтианса» Юри Алберто, 50% от цены при следующем трансфере которого будут принадлежать санкт-петербургскому «Зениту». В ливерпульском клубе оценивают возможность направить «Коринтиансу» предложение о выкупе игрока, сообщает Goal.

По данным источника, «ириски» ещё не сформировали предложение, но вышли на агента игрока с целью сбора информации, чтобы получить возможность подписать соглашение с Алберто в летнее трансферное окно. С «Коринтиансом» представители «Эвертона» пока не связывались.

Алберто перешёл в «Зенит» зимой 2022 года, а летом того же года отправился в аренду в «Коринтианс». В январе 2023 года нападающий перешёл в стан бразильцев с сохранением за «Зенитом» половины от цены будущего трансфера игрока.