Геррейру может стать игроком «Баварии» — Плеттенберг

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру может перейти в мюнхенскую «Баварию» по окончании сезона на правах свободного агента, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, защитник давно интересен баварцам. Представители клуба и агенты игрока уже провели переговоры. Игрок покинет «Боруссию» в конце сезона.
Сообщается, что единственным препятствием может стать смена директоров «Баварии». На данный момент нет информации, будет ли новое руководство клуба продолжать переговоры с представителями португальского защитника.
В текущем сезоне на счету Геррейру 36 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 13 результативными передачами.
Контракт защитника с дортмундским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Ранее слухи связывали Геррейру с переходом в мадридский «Атлетико».
- 29 мая 2023
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