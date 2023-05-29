Геррейру может стать игроком «Баварии» — Плеттенберг

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру может перейти в мюнхенскую «Баварию» по окончании сезона на правах свободного агента, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, защитник давно интересен баварцам. Представители клуба и агенты игрока уже провели переговоры. Игрок покинет «Боруссию» в конце сезона.

Сообщается, что единственным препятствием может стать смена директоров «Баварии». На данный момент нет информации, будет ли новое руководство клуба продолжать переговоры с представителями португальского защитника.

В текущем сезоне на счету Геррейру 36 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 13 результативными передачами.

Контракт защитника с дортмундским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее слухи связывали Геррейру с переходом в мадридский «Атлетико».