Дмитрий Гафин: никаких переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна нет
Поделиться
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин опроверг информацию о том, что у лондонского «Челси» сохраняется интерес к приобретению полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна. Ранее об этом сообщил английский журналист Феликс Джонстон.
«Никаких переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна нет. Информация английского журналиста не соответствует действительности», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».
Ранее английский журналист Феликс Джонстон сообщил, что «Челси» всё ещё интересуется Захаряном, однако испытывает проблемы при оформлении трансфера полузащитника «Динамо» из-за санкций, наложенных Великобританией на Россию. Слухи о возможном переходе футболиста в лондонский клуб ходили ещё в прошлом году.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2023
-
08:44
-
08:30
-
08:30
-
08:29
-
08:15
-
08:13
-
08:00
-
07:52
-
04:56
-
04:24
-
04:07
-
04:05
-
03:41
-
03:34
-
03:25
-
03:07
-
03:07
-
03:00
-
02:50
-
02:42
-
02:29
-
02:25
-
02:24
-
01:48
-
01:36
-
01:27
-
01:19
-
01:06
-
00:58
-
00:57
-
00:43
-
00:27
-
00:27
-
00:20
-
00:07
Партнерский контент