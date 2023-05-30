Дмитрий Гафин: никаких переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна нет

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин опроверг информацию о том, что у лондонского «Челси» сохраняется интерес к приобретению полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна. Ранее об этом сообщил английский журналист Феликс Джонстон.

«Никаких переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна нет. Информация английского журналиста не соответствует действительности», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Ранее английский журналист Феликс Джонстон сообщил, что «Челси» всё ещё интересуется Захаряном, однако испытывает проблемы при оформлении трансфера полузащитника «Динамо» из-за санкций, наложенных Великобританией на Россию. Слухи о возможном переходе футболиста в лондонский клуб ходили ещё в прошлом году.